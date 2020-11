JAKARTA - RCTI kembali menayangkan momen audisi Indonesian Idol Special Season pada (18/11/20). Kali ini ada saja kelakuan unik dari peserta asal dari Alor, Nusa Tenggara Timur, Elfrida Maure.

Datang dengan sebuah koper dan makannan khas alor, membuat para juri bingung dengan kehadirannya. Elfrida yang tidak langsung memperkenalkan dirinya kepada pada juri ini, malah langsung membagikan oleh-oleh kepada para juri.

"Ini buat kakak semua, kain tenun dari Alor," kata wanita 26 tahun yang disangka jualan kain oleh Anang Hermansyah.

Elfrida membuka penampilannya dengan membawakan lagu Sorry Would Go A Long Way dari Tori Kelly ini membuat decak kagum para juri. Suara merdu yang sexy membuat para juri terkagum-kagum.

Anang yang sangat terkesima dengan suara Elfrida, langsung memberikan Golden Ticket kepada Elfrida, walau ia belum selesai menyanyikan lagu tersebut.

"Yess, udah cukup, keren udah, keren banget. Udah ini yes, suara kamu keren. Selamat," kata anang dikutip tayangan youtube Indonesian Idol Spesial Season, Rabu (18/11/2020).

Sebelumnya Anang dan Ari Lasso bahkan sudah memberikan yes, hanya dengan mendengar suara bicara dari Elfrida.

