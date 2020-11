SEOUL - Setelah 3 tahun 8 bulan, CNBLUE kembali meramaikan industri musik K-Pop dengan mini album terbaru mereka, Re-Code. Lagu Then, Now, and Forever didapuk sebagai title track comeback kali ini.

Baca Juga:

- Kata Yong Hwa soal Comeback CNBLUE setelah Lee Jong Hyun Hengkang

- Nikita Mirzani Minta Masyarakat Berhenti Sebut HRS Sebagai Habib

Seperti di lagu-lagu CNBLUE sebelumnya, Yong Hwa kembali menjadi otak di balik Then, Now, and Forever. Ia mengaku menulis judul lagu ini terlebih dahulu, sebelum liriknya.

"Ini adalah sebuah lagu yang kubuat. Aku memikirkan judulnya dulu dan kemudian membuat lagunya berdasarkan itu," kata Yong Hwa, seperti dilansir Soompi, Rabu (18/11/2020).

"Bahkan saat masih wajib militer, aku terus memikirkan bagaimana musik CNBLUE ke depannya," lanjut member tertua band FNC Entertainment itu.

Saat lagu ini dirilis pada 17 November kemarin, banyak fans mengaitkan liriknya dengan keadaan CNBLUE, yang baru kehilangan satu membernya. Sang bassist, Lee Jung Shin tak sepenuhnya membantah maupun membenarkan hal itu. "Ini adalah sebuah lagu yang mungkin terdengar seperti lagu cinta untuk beberapa orang. Tapi untuk beberapa yang lain, mungkin ini lebih dari sekadar itu," tuturnya. Sementara Kang Min Hyuk berkata, "Ketika aku pertama kali mendengar demonya, aku sangat menyukainya. Lagunya cocok dengan judulnya. Aku berpikir, 'Yong Hwa hyung melakukannya lagi (membuat lagu bagus).'"