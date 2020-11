SEOUL - CNBLUE akhirnya comeback ke industri K-Pop setelah 3 tahun lebih vakum. Ini sekaligus menjadi comeback perdana band FNC Entertainment tersebut dengan tiga member, setelah ditinggal gitarisnya, Lee Jong Hyun.

Sebagai leader sekaligus member tertua, Yong Hwa mengaku sempat kesulitan menentukan arah CNBLUE setelah kehilangan satu member. Namun, setelah berdiskusi dengan Kang Min Hyuk dan Lee Jung Shin, mereka memutuskan langkah baru untuk CNBLUE.

"Kami juga banyak berpikir soal arah terbaik bagi kami bertiga ke depannya. Butuh waktu bagi kami untuk mendapatkan arah yang kami inginkan, juga gaya musik yang sesuai," kata Yong Hwa seperti dilansir Soompi, Rabu (18/11/2020).

Sang drummer, Min Hyuk menambahkan, "Album ini dibuat setelah (CNBLUE) menemukan keseimbangan yang pas antara kami bertiga."

CNBLUE comeback dengan mini album ke-8 bertajuk Re-Code yang dirilis pada 17 November kemarin. Then, Now, and Then dipilih sebagai title track album berisi 5 lagu itu.

Berkaca pada lirik lagu yang ditulis oleh Yong Hwa tersebut, fans berasumsi bahwa Then, Now, and Then merupakan ungkapan hati CNBLUE setelah ditinggal Jong Hyun. "I can't say goodbye. Kita di sini dulu, sekarang, dan selamanya," demikian potongan lirik dari Then, Now, and Forever.

