JAKARTA - Perseteruan Nikita Mirzani dan Habib Rizieq masih terus berlanjut di media sosial. Kali ini, sang aktris kembali mengungkit chat mesum yang diduga dilakukan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu dengan Firza Husein pada 2017.

Lewat Instagram, dia membagikan foto kolase Habib Rizieq dan Firza Husein dengan tulisan berbunyi, 'Welcome back beib. Will be continue? (Selamat datang sayang. Akankah berlanjut?)’.

"Menolak lupa. Kalau pada kepo sama isi percakapannya silakan ketik saja Mbah Google, chat bokep Rijik keluar dah tuh semua," ujar Nikita dalam unggahannya pada Selasa (17/11/2020).

Kasus chat bernada pornografi yang diduga terjadi antara Habib Rizieq dan Firza Husein itu membawa keduanya berstatus tersangka pada Mei 2017. Namun Habib Rizieq tak pernah datang pemeriksaan karena berada di Arab Saudi.

Karena tak menemukan pengunduh konten chat itu di internet, penyidik pun kemudian menghentikan kasus tersebut pada Juni 2018.*

