SANTA MONICA - BTS kembali bersinar di ajang penghargaan internasional. Kali ini, mereka berhasil membawa pulang empat trofi dari ajang People's Choice Awards yang digelar di Barker Hangar, Santa Monica, California, pada 15 November 2020.

BTS berhasil mengalahkan 5 Seconds of Summer, BLACKPINK, Chloe x Halle, CNCO, Dan + Shay, Jonas Brothers, dan Twenty-One Pilots di kategori Group of 2020. Mereka juga berhasil memenangkan kategori Song of 2020 lewat Dynamite.

RM cs juga memenangkan kategori Album of 2020, lewat ‘Map of the Soul: 7’. Terakhir, mereka juga membawa pulang trofi Music Video of 2020, melalui video klip Dynamite.

Menariknya lagi, jumlah trofi yang berhasil diraih BTS dalam People’s Choice Awards 2020 sama persis dengan kemenangan mereka di MTV Europe Music Awards yang digelar pada 9 November silam.

Kala itu, mereka membawa pulang empat penghargaan: Best Song, Best Group, Biggest Fans, dan Best Virtual Live. Kemenangan BTS terbilang fenomenal mengingat Lady Gaga yang masuk dalam enam nominasi saja hanya bisa membawa pulang dua penghargaan.*

(SIS)