SEOUL - BTS kembali jadi penguasa Gaon Chart kategori digital single. Sepanjang 25-31 Oktober 2020, lagu Dynamite grup asuhan Big Hit Entertainment itu mendapat poin 36,782,437.

Sayangnya, BTS tak unggul jauh dari posisi runner up, Refund Sister. Grup temporer berisi 4 idol Korea beda generasi ini mengumpulkan 34,594,683 berkat lagu Don't Touch Me.

Menyusul di bawah keduanya adalah BLACKPINK. Lovesick Girls, lagu utama dari The Album mantap duduk di peringkat tiga dengan 32,896,678.

Berikut daftar top 10 Gaon Chart edisi 25-31 Oktober 2020, mengutip laman Gaon, Sabtu (7/11/2020):

1. BTS - "Dynamite" - 36,782,437 Points

2. Refund Sisters - "DON'T TOUCH ME" - 34,594,683 Points

3. BLACKPINK - "Lovesick Girls" - 32,896,678 Points

4. Lim Chang Jung - "Love Should Not Be Harsh On You" - 30,852,380 Points

5. Sandeul - "Slightly Tipsy" - 25,815,447 Points

6. Jang Bum Joon - "Can't Sleep" - 21,146,390 Points

7. BTS, Jawsh685, Jason Derulo - "Savage Love (Laxed Siren Beat BTS Remix)" - 21,146,390 Points

8. Standing Egg - "Old Song" - 192,267,605 Points

9. Crush with Taeyeon - "Let Me Go" - 19,167,633 Points

10. J.Y. Park with Sunmi - "When We Disco" - 19,062,550 Points

