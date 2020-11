JAKARTA – Bima S, serial animasi superhero dengan format 3D berstandar internasional dari pertama kali hadir telah menyita perhatian masyarakat. Kini, Bima S tayang secara eksklusif dalam format Video on Demand (VOD) di layanan streaming Over The Top (OTT) Vision+.

Bima S merupakan serial animasi bergenre action dan adventure, yang bercerita tentang remaja bernama Satria yang pemberani dan senang bereksplorasi. Satria kemudian diketahui sebagai sosok Bima S, superhero yang dilengkapi oleh kekuatan dan senjata-senjata yang dahsyat.

Sang superhero dihadapkan oleh musuh besarnya, Infernus, yang berambisi menguasai alam semesta. Bersama para sahabatnya, Prof. T, Aurora, Ve, dan Nadra-Rama, Bima S bertualang lintas galaksi demi mengumpulkan kekuatan 7 Matrix ajaib dan menghentikan Infernus beserta para monster.

Baca Juga:

Jadwal Tayang dan Sinopsis Animasi Bima S Episode 6 di RCTI

Pukul 10.00 Hari Ini di RCTI, Jangan Lewatkan Serial Animasi 3D Superhero Pertama di Indonesia Bima S!





Petualangan seru Bima S bersama teman-temannya dalam membasmi kejahatan tayang di saluran televisi RCTI setiap hari Minggu pukul 10.00 WIB yang bisa dinikmati pengguna Vision+ secara live streaming dan melalui fitur Catch Up TV yang memungkinkan untuk menonton ulang tayangan live TV hingga 7 hari ke belakang.

Namun, bagi penggemar Bima S yang ingin menikmatinya secara maraton dan tanpa jeda iklan, juga dapat menyaksikannya kapan saja dan di mana saja secara eksklusif di aplikasi Vision+.

“Vision+ dengan bangga hadir sebagai platform OTT pertama yang menayangkan serial animasi superhero pertama di Indonesia dengan format 3D berstandar internasional, Bima S,” kata OTT Product, Marketing & Programming Director MVN Clarissa Tanoesoedibjo.

“Untuk itu pengguna Vision+ tetap bisa nonton keseruan petulangan Bima S kapan aja dan di mana aja.”

Vision+ yang berkomitmen untuk konsisten menyajikan konten yang berkualitas juga berharap bisa menjadi rumah bagi konten-konten lokal Indonesia yang dapat bersaing dengan konten dari luar negeri. Salah satunya dengan menyajikan serial animasi yang diproduksi oleh MNC Animation, yang merupakan bagian dari MNC Media.

“Vision+ akan selalu menyediakan konten yang tak kalah saing dengan produk luar negeri. Oleh karena itu, kami juga mendukung MNC Animation selaku rumah produksi yang banyak menghasilkan banyak kekayaan intelektual animasi berkualitas dengan menghadirkan Bima S sebagai konten premium di Vision+,” ujar Programming, Production, & Content Acquisitions Director MVN Endang Mayawati.

Di bulan November ini, sebanyak 6 episode serial animasi Bima S kini sudah dapat dinikmati di Vision+ dalam format video on demand (VOD) premium dan akan terus ditambah setiap minggu. Nantinya, Vision+ akan menayangkan 13 episode yang merupakan rangkaian dari 1 season pertama serial animasi Bima S.

Product, Marketing & Subs Management Director MVN Adita Widyansari mengatakan serial animasi 3D superhero pertama kebanggaan Indonesia, yaitu Bima S hadir sebagai premium VOD yang eksklusif tayang di Vision+.

Untuk dapat menikmatinya, pengguna dapat membeli paket Vision+ Premium mulai dari Rp 7.000 untuk 7 hari berlangganan atau pilihan paket Vision+ Premium lainnya yang sudah tersedia dengan berbagai macam metode pembayaran.

“Pengguna Vision+ dapat menikmati 1 episode pertama Bima S secara gratis. Tidak hanya itu, para pengguna yang baru saja melakukan registrasi akun Vision+ juga akan mendapatkan benefit berupa 7 hari gratis Vision+ Premium,” tambahnya.

Bagi yang penasaran dengan jalan cerita dan keseruan Bima S menumpas kejahatan, bisa menyaksikannya kapan aja dan di mana aja melalui Vision+. Segera unduh aplikasi Vision+ disini. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Vision+, silakan mengikuti akun sosial media resmi Vision+ di @visionplusid (Facebook, Instagram, Twitter). Hal ini sesuai dengan tagline Vision+, yaitu Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere! Baca Juga: Hari Minggu Jam 10! Ini Sinopsis Bima S: Trust Must Be Earned, Lawan Monster demi Matrix Pertama

Bima S Tayang Besok Pukul 10, Ini Kehebatannya

Vision+ adalah layanan mobile streaming application TV dan Video On Demand (VOD) milik MNC Group. Aplikasi Vision+ menyediakan beragam konten premium TV Channel dan Video On Demand terbaik dari berbagai macam genre baik Indonesia dan internasional. Beberapa pembeda Vision+ dengan aplikasi sejenis adalah: A. Local & Premium Channel Vision+ menghadirkan lebih dari 50 channel TV nasional, internasional, dan premium untuk setiap pelanggan umum. Vision+ juga terintegrasi dengan lini bisnis Pay TV milik MNC Group seperti MNC Vision, K-Vision, MNC Play dan PLAYBOX yang menayangkan lebih dari 120 channel TV nasional, internasional, dan premium. B. Catch Up TV Fitur yang memberikan kemampuan bagi pengguna untuk dapat memutar ulang live TV dari channel nasional, internasional, maupun premium pada waktu atau hari sesuai dengan keinginan pelanggan sampai dengan 7 (tujuh) hari ke belakang. C. Beragam pilihan konten eksklusif Vision+ menyediakan beragam konten TV Channel dan 10.000+ jam Video on Demand dari Indonesia dan Internasional, sebagai pembeda Vision+ menyediakan semua konten yang diproduksi oleh MNC Pictures secara eksklusif dan hadir lebih dulu daripada aplikasi sejenis. Ke depan, Vision+ akan semakin menghadirkan tayangan-tayangan menarik berupa original series yang diproduksi oleh rumah produksi lokal yang bekerja sama dengan MNC Pictures.