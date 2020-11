SEOUL - TWICE baru saja comeback dengan album Eyes Wide Open yang mengusung lagu I Can't Stop Me sebagai title track. Salah satu membernya, Momo mengaku puas dengan koreografi lagu tersebut.

“Aku langsung tepuk tangan ketika kami mendapatkan koreografi untuk lagu baru kami,” kata Momo di acara Radio Star, dikutip Soompi, Selasa (10/11/2020).

Momo senang dengan koreografi tarian I Can't Stop Me yang powerful dan cukup sulit. Setelah sekian tahun hanya menarikan koreografi dengan konsep girly yang cute, koreografi kali ini memberikan sesuatu yang berbeda.

Setuju dengan Momo, sang visual, Tzuyu mengaku juga menyukai gerakan menari I Can't Stop Me meskipun secara teknis lebih sulit dibandingkan koreografi lagu-lagu TWICE sebelumnya.

“Aku suka, tapi koreografi kali ini memang sulit,” timpal Tzuyu.

Tak hanya berbincang dengan para pembawa acara, di tayangan Radio Star episode ini para personel TWICE juga menyuguhkan penampilan langsung lagu I Can't Stop Me.

