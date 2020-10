SEOUL - TWICE akhirnya resmi comeback. Setelah banyak membuat penggemar penasaran dengan konsep kali ini, Sana cs comeback dengan merilis I Can't Stop Me sebagai lagu andalan pada Senin (26/10/2020).

TWICE merilis MV I Can't Stop Me pada pukul 16.00 KST. Lagu ini merupakan title track dari album full ke-2 mereka, Eyes Wide Open.

Dikutip dari Soompi, melodi lagu synthwave ini digarap oleh Melanie Joy Fontana, Michel Lindgren Schulz, dan A Wright. Sedangkan bagian liriknya, merupakan karya tangan dingin produser utama JYP Entertainment, Park Jin Young dan Shim Eun Ji.

Diusung sebagai title track, I Can't Stop Me menceritakan tentang konflik internal dalam diri ketika dihadapkan pada situasi harus membuat pilihan antara yang baik dan yang buruk.

Dibungkus dengan gaya retro dan elegan, 9 personel TWICE yakni Jihyo, Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Mina, Dahyun, Chaeyoung, dan Tzuyu tampil enerjik membawakan I Can't Stop Me.

Sementara itu, dari penelusuran Okezone di linimasa media sosial, comeback TWICE ini disambut meriah oleh fans. Salah satunya dengan meramaikan tagar nama personel TWICE, mulai dari Momo, Jeongyeon, Jihyo, hingga Dahyun.

