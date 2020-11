JAKARTA – Artis Pevita Pearce diisukan memiliki kekasih baru. Dia adalah pengusaha muda Arsyah Rasyid, yang juga mantan kekasih aktris Maudy Ayunda.

Pada 7 November silam, keduanya bahkan pamer kemesraan lewat Insta Story. Kala itu, mereka terlihat menghabiskan akhir pekan dengan bermain boling.

Meski demikian, baik Pevita Pearce maupun Arsyah Rasyid masih enggan membeberkan detail hubungan mereka. Namun, sebelum menggandeng Arsyah, perempuan berdarah Inggris-Indonesia itu sempat dekat dengan sederet pria tampan.

Siapa saja deretan pria tampan itu? Berikut bocorannya:

Moreno Soeprapto

Pertengahan 2009, Pevita Pearce sempat santer diberitakan dekat dengan Moreno Soeprapto. Namun mantan pembalap F3 itu membantah kabar tersebut.

“Saya enggak pernah jalan sama Pevita. Kenal juga enggak. Isu ini membuat saya jadi tidak enak sama dia dan pacarnya, jika dia punya pacar,” ungkapnya pada 27 April 2009.

Nino RAN

Setahun kemudian, aktris Gundala tersebut terlihat mesra dengan Nino, salah satu penyanyi RAN. Keduanya bahkan kerap mempertontonkan kemesraan mereka lewat media sosial.

Sayang, kisah cinta Pevita Pearce dan Nino RAN itu dikabarkan tak bertahan lama. Pada 2011, pasangan ini dikabarkan sepakat untuk mengakhiri hubungan asmara mereka.

Indra Priawan

Kemudian pada 2014, Pevita Pearce dikabarkan berpacaran dengan pengusaha muda Indra Priawan yang kini berstatus suami Nikita Willy.

Meski tak mengonfirmasi hubungan mereka, namun keduanya kerap mengunggah kebersamaan di media sosial.

Mike Lewis

Pada 2017, aktris Rumah Merah Putih tersebut kembali digosipkan dekat dengan seorang pria. Kali ini adalah aktor dan model Mike Lewis. Tak hanya dengan Mike Lewis, Pevita bahkan dekat dengan putra sang aktor, Kenzou Leon Blezynski Lewis.

Namun terkait isu kedekatannya dengan Mike, Pevita lekas membantahnya. Dalam keterangannya pada awak media, dia mengaku bersahabat dengan mantan suami Tamara Bleszynski itu sejak 10 tahun silam.

Ariel 'NOAH'

Last but not least ada nama frontman band NOAH, Ariel. Selain beberapa kali tertangkap kamera akun gosip di area publik, keduanya juga kerap bermain game daring bareng.

Sayang, isu kedekatan keduanya pupus setelah beredar kabar Pevita dekat dengan Arsyah Rasyid.*

