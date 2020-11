LONDON - Penghargaan musik tahunan MTV Europe Music Awards (MTV EMA) 2020 menjadi momen spesial bagi boy group Stray Kids. Pasalnya, Hyunjin cs menerima penghargaan dari ajang yang digelar di dua kota dunia tersebut.

Stray Kids berhasil mengungguli ASTRO, EVERGLOW, serta VICTON, dan membawa pulang trofi Best Korean Act. Selain grup tersebut, BTS juga mencuri perhatian dengan membawa pulang empat trofi sekaligus.

Mereka membawa pulang penghargaan Best Song, Best Group, Best Virtual Live, dan Biggest Fans dari ajang serupa. Trofi Best Korean Act yang diterima Stray Kids sekaligus menyempurnakan kesuksesan mereka di pasar global.

Baca juga: Stray Kids Siap Suguhkan Penampilan Spesial di Indonesia

Di Jepang, grup asuhan JYP Entertainment tersebut berada di peringkat kedua tangga album Oricon, lewat proyek berbahasa Jepang perdana mereka, 'ALL IN'. Album tersebut, menurut Soompi, terjual sebanyak 19.745 kopi di hari perdana perilisannya.

Setelah MTV EMA 2020, kini Stray Kids harus bersaing dengan 29 grup idol K-Pop untuk masuk ke Top 10 Artist APAN Music Awards 2020. Ajang itu, rencananya akan digelar pada 28 November mendatang.*

Baca juga: Gorden Jadi Sorotan Warganet, Gisella Anastasia Beri Penjelasan

(SIS)