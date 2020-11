JAKARTA - Kabar duka datang dari industri hiburan Indonesia. Model Dylan Sada asal Indonesia yang berkarier di Amerika Serikat meninggal dunia pada Senin 9 November 2020.

Kabar duka Dylan Sada disampaikan dari unggahan sang adik, Dimas Radityo. Dylan Sada meninggal di New York, Amerika Serikat.

“Innalilahi wa innalilahi rojiun, telah meninggal dengan tenang, Aldila Wulandari @dylan_sada. Senin 9 November 2020 jam 7 waktu setempat," katanya, seperti dikutip dari Instagram Story, Senin (9/11/2020).

Tak lama dari kabar tersebut yang beredar, Instagram Dylan Sada, @dylan_sada, banjir ucapan duka cita. Termasuk dari para selebriti yang kenal dengan sosoknya.

“Rest in peace, Dylan,” kata Ayla Dimitri di kolom komentar unggahan terakhir sang model. “Rest in peace Dylan...” tulis Kallula. “Rest in peace Dylan..” komentar Andien.

Sementara itu, presenter Melanie Putria mengaku terkejut dengan kabar kepergian Dylan Sada untuk selama-lamanya.

“Hari ini aku mendengar kabar yang sangat mengejutkan. Aku kehilangan kata-kata. Rest in love my dearest childhood friend.. You’ll be missed for sure,” tulisnya.

Seperti diketahui, Dylan Sada merupakan fotografer sekaligus model asal Indonesia. Dia tinggal dan bekerja di Brooklyn, New York, Amerika Serikat.

(aln)