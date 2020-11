LOS ANGELES - Harry Styles dan Billie Eilish akan beradu akting. Dua penyanyi muda itu baru saja dipilih oleh rumah mode asal Italia, Gucci sebagai bintang utama film series mereka yang berjudul Ouverture of Something that Never Ended.

Mengutip NME, Sabtu (7/11/2020), Ouverture of Something that Never Ended merupakan film series yang terdiri dari tujuh episode. Seluruh produksi dilangsungkan di Roma, Italia.

Selain Harry dan Billie, film ini juga menggandeng aktor serta aktris lain seperti Silvia Calderoni, Jeremy O. Harris, Arlo Parks dan Florence Welch.

Baca Juga:

- Harry Styles dan Lily James Diincar Bersama Bintangi My Policeman

- Gisel Angkat Bicara soal Video Syur Mirip Dirinya

Film yang akan berkolaborasi dengan sutradara Gus Van Sant dan Alessandro Michele ini rencananya akan ditayangkan perdana pada acara Guccifest, festival film dan mode digital pertama Gucci pada bulan ini.

Sejak melebarkan sayap ke dunia akting, Harry Styles cukup laris bermain film. Ia pernah membintangi film Christopher Nolan, Dunkirk dan akan bermain di film Olivia Wilde, Don’t Worry Darling.

(LID)