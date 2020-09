LOS ANGELES - Harry Styles dan aktris cantik Lily James kemungkinan besar akan segera beradu akting dalam satu film yang sama. Seperti dilapor Independent, Jumat (18/9/2020) Harry dan Lily sama-sama diincar untuk membintangi film adaptasi yang akan diproduksi Amazon, My Policeman.

My Policeman sendiri merupakan novel karya penulis Bethan Roberts dengan berlatar belakang di Brighton, diterbitkan pada 2012. Mengusung cerita di era akhir 1960-an.

My Policeman menceritakan karakter bernama Patrick yang sudah lanjut usia tiba di rumah Marion dan Tom. Di mana Patrick terpicu mengorek peristiwa yang terjadi 40 tahun lalu, kisah romansa ilegal antara Tom dan Patrick saat itu.

Lily James sendiri siap menyapa penonton lewat film adaptasi Daphne Du Maurier’s Rebecca, yang ia bintangi bersama Armie Hammer dan Kristin Scott Thomas. Sementara Harry, belum lama ini dikonfirmasi membintangi film thriller, Don’t Worry Darling, beradu akting bersama Florence Pugh, Dakota Johnson dan aktris peraih Oscar, Olivia Colman.

