SEOUL - Berakhir sudah donimasi BTS di Gaon Chart kategori digital single. BTS turun ke posisi 2 setelah digulingkan oleh pendatang baru, Refund Sisters.

Refund Sisters merupakan proyek kolaborasi sementara, lanjutan dari SSAK3. Berisi 4 member, grup yang dibentuk dari variety show Hangout With Yoo ini terdiri dari Lee Hyori, Hwasa MAMAMOO, Uhm Jung Hwa, dan Jessi.

Refund Sisters langsung memuncaki Gaon Chart dengan 61,631,795 poin lewat lagu Don't Touch Me. Sementara BTS di posisi 2 mengumpulkan 43,099,762.

Menyusul di bawah mereka adalah BLACKPINK dengan Lovesick Girls. Menutup lima besar, ada Sandeul dan JY Park with Sunmi di posisi 4 dan 5 secara berturut-turut.

Baca Juga:

- Tak Lagi Puncaki Billboard Hot 100, BTS Masih Rajai Gaon Chart

- Tampil Beda, Ayu Ting Ting Bernyanyi sambil Melukis di Kilau Raya MNCTV

Berikut daftar lengkap top 10 Gaon Chart edisi 11-17 Oktober 2020

1. Refund Sisters - "DON'T TOUCH ME" - 61,631,795 Points

2. BTS - "Dynamite" - 43,099,762 Points

3. BLACKPINK - "Lovesick Girls" - 35,805,286 Points

4. Sandeul - "Slightly Tipsy" - 28,654,754 Points

5. J.Y. Park with Sunmi - "When We Disco" - 23,380,058 Points

6. BTS, Jawsh685, Jason Derulo - "Savage Love (Laxed - Siren Beat BTS Remix)" - 21,691,909 Points

7. Jessi - "NUNU NANA" - 20,816,156 Points

8. Standing Egg - "Old Song" - 20,571,555 Points

9. Kyuhyun - "The Moment My Heart" - 19,947,034 Points

10. Hwa Sa - "Maria" - 19,476,880 Points

(LID)