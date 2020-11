SEOUL - Tak butuh waktu lama untuk Kim Soo Hyun mendapatkan proyek baru setelah merampungkan drama populer It’s Okay To Not Be Okay. Sang aktor kabarnya akan membintangi drama bergenre thriller sosiopat dengan judul, Finger.

Mengutip Koreaboo, Jumat (6/11/2020), menurut laporan eksklusif kantor berita Sports Chosun, Kim Soo Hyun didapuk menjadi sang pemeran utama. Digarap oleh sutradara Jung Ji Woo, Finger merupakan drama yang mengadaptasi film Hollywood berjudul American Psycho.

Baca Juga:

- Dari Barak Militer, Lee Hong Ki FT ISLAND Kirimi Kim Soo Hyun Truk Makanan

- Atta Halilintar Demam, Aurel Hermansyah: Kamu Sakit karena Rindu Aku Ya?

Film ini mengisahkan tentang seorang desainer interior terkenal yang tampak sempurna dari luar namun ternyata memiliki kecenderungan pembunuh sosiopat yang tersembunyi di dalam dirinya.

Dilabeli sebagai aktor jaminan sukses, Kim Soo Hyun dikatakan mendapat begitu banyak tawaran drama dan film usai It's Okay To Not be Okay. Tapi aktor kelahiran 1988 itu akhirnya memutuskan untuk membintangi drama besutan Netflix satu ini.

Finger diharapkan akan merampungkan proses perekrutan pemain utama dan pendukung dalam waktu dekat. Dengan demikian, Finger bisa dirilis melalui platform streaming berbayar tersebut pada musim semi 2021.

(LID)