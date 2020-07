SEOUL - Tugas wajib militer (wamil), nyatanya tak membuat vokalis FT ISLAND, Lee Hong Ki kehilangan cara untuk menyatakan dukungan kepada Kim Soo Hyun. Dari barak militer, Hong Ki mengirimkan dukungan kepada sang sahabat karib dalam bentuk truk makanan.

Dukungan Hong Ki kepada sang sahabat terungkap melalui foto-foto yang diunggah oleh Kim Soo Hyun di akun laman Instagram pribadinya. Berpose di depan food truck, lawan main Seo Ye Ji dalam drama hits It’s Okay to Not Be Okay tersebut mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Hong Ki.

“Tentara Lee Hong Ki mendukung Kim Soo Hyun tercinta dan drama It’s Okay to Not Be Okay,” demikian bunyi ucapan yang tertera pada banner satu food truck kiriman Hong Ki, seperti dilansir Soompi, Selasa (7/7/2020).

Di banner lainnya, Hong Ki menyerukan pada semua orang yang terlibat dalam drama tersebut untuk selalu menjaga Kim Soo Hyun dengan baik. “Tentara Lee Hong Ki yang sedang mentraktir! Aku mohon, jaga baik-baik kakakku Kim Soo Hyun.”

Kim Soo Hyun dan Lee Hong Ki memang sudah cukup lama bersahabat. Keduanya diketahui menjadi rekan bermain bowling karena sama-sama memiliki hobi olahraga tersebut.

