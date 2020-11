SEOUL - Krystal Jung akan menandai debut layar lebarnya lewat film keluarga berjudul More Than Family. Di film ini, Krystal dipercaya menghidupkan karakter To Il, wanita muda yang hamil sebelum nikah.

Debut layar lebar sebagai ibu hamil, Krystal mengakui adanya tekanan. Apalagi dia adalah wanita single yang belum menikah, apalagi hamil di kehidupan nyata.

"Meskipun aku terkejut saat mendengar aku akan menghidupkan peran seorang wanita hamil dan aku merasakan sejumlah tekanan, setelah membaca skenarionya, aku langsung mengiyakan," kata Krystal seperti dilansir Soompi, Jumat (6/11/2020).

"Walau ini adalah film pertamaku, aku tidak terlalu memberikan terlalu banyak makna di sini. Aku sudah berakting di banyak proyek, jadi aku hanya menganggap ini sebagai produksi yang lain," lanjutnya.

Di More Than Family, Krystal beradu akting dengan Shin Jae Hwi. Rencananya, film tersebut akan tayang pada November 2020 ini.

