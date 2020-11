LOS ANGELES - Finalis 'American Idol' Nikki McKibbin, Meninggal dunia pada usia 42. Ia menempati posisi ketiga pada musim perdana American Idol pada 2002, Nikki meninggal pada hari Minggu (1/11/2020) setelah menderita aneurisma otak.

Nikki McKibbin, penyanyi dan penulis lagu dari Texas yang terkenal karena menjadi finalis ketiga pada musim perdana "American Idol".

Kematian McKibbin dikonfirmasi oleh sang suaminya, Craig Sadler, yang menuliskan berita duka di laman akun Facebook miliknya. Ia menuliskan bahwa McKibbin telah dicabut dari alat penunjang kehidupan pada Minggu pagi, empat hari setelah dia mengalami komplikasi dari aneurisma otak.

Putranya, Tristen Langley, mengatakan dia meninggal di sebuah rumah sakit di Arlington, Texas.

“Dia sangat dicintai sehingga saya tahu ribuan dari Anda akan berduka bersama kami,” tulis Sadler.

McKibbin mulai dikenal pada tahun 2002 sebagai kontestan "American Idol," reality show Fox di mana penyanyi bersaing untuk mendapatkan kontrak rekaman.

Tampil dengan gaya punk, lengkap dengan rambut merahnya yang diwarnai, dia dipuji karena penampilannya yang penuh perasaan, termasuk “Total Eclipse of the Heart” oleh Bonnie Tyler, “Black Velvet” oleh Alannah Myles dan “Piece of My Heart, Yang dipopulerkan oleh Janis Joplin.

Dia menjadi finalis ketiga di acara itu, dikalahkan Kelly Clarkson sebagai finalis kedua, dan Justin Guarini sebagai pemenang. "Nikki McKibbin adalah talenta luar biasa dan kami sangat sedih dengan berita kematiannya," kata juru bicara American Idol dalam sebuah pernyataan. “Dia adalah bagian dari keluarga 'American Idol' kami dan akan sangat dirindukan. Hati dan doa kami ditujukan kepada keluarga dan teman-temannya selama masa sulit ini. " Setelah “American Idol,” Ms McKibbin menandatangani kontrak rekaman dengan RCA Records, sebuah divisi dari Sony Music, tetapi bentrok dengan label ketika dia menolak untuk merekam album country, Variety melaporkan. Album debutnya, "Unleashed," dirilis pada tahun 2007 oleh label Chenoa Music.