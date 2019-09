LOS ANGELES - Kabar duka datang dari salah satu kontestan American Idol, Haley Smith yang meninggal dalam kecelakaan sepeda motor. Kecelakaan itu terjadi pada Sabtu dini hari di Millinocket, Maine.

Berdasarkan penuturan polisi, kemungkinan penyanyi tersebut gagal saat berbelok tajam di sepanjang jalan perumahan. Polisi juga menyatakan Haley telah menghembuskan nafas terakhirnya langsung di tempat kejadian.

Dilansir dari TMZ, Rabu (4/9/2019), sang ayah, Mike Smith mengatakan bahwa Haley saat mengendarai motor di jalan pedesaan, keluarganya percaya bahwa ada seekor rusa yang mungkin telah menyebabkan kecelakaan itu.

Anggapan tersebut muncul karena menurut Mike, putrinya tersebut adalah pengendara yang baik dan tak mungkin bisa kehilangan kendali saat berkendara.

Kematiannya yang mendadak itu tentu membuat keluarganya terkejut. Apalagi usia Haley pun masih sangat muda, yakni 26 tahun. Padahal keluarganya mengaku sedang mempersiapkan ulang tahunnya pada November mendatang.

Perjalanan karier Haley di kontes American Idol 2012 pun relatif singkat. Ia mengikuti audisi di Colorado selama musim sebelas tetapi sayangnya ia tidak mampu melampaui putaran kedua. Meski begitu, penampilan Haley cukup meninggalkan kesan untuk para juri saat audisi.

Haley menyanyikan lagu Rufus dan Chaka Khan, Tell Me Something Good, dengan memberikan sentuhan sederhana yang membuat Randy Jackson, Jennifer Lopez, dan Steven Tyler terkesan.

Steven, sang vokalis Aerosmith pun merasa terhormat ketika mendengarkan suara emas Haley. Bahkan ia mengatakan Haley keluar dari 'zamannya' dengan penampilan, suara, dan getarannya.