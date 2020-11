JAKARTA - Sukses dengan penampilannya sebagai Piyan dalam Dilan 1991, Omara Esteghlal, kembali didapuk untuk dapat bermain dalam sebuah film berlatar sejarah berjudul Kadet 1947.

Kepulangannya ke Indonesia pada Juli 2020 kemarin, lantaran pandemi covid-19, rupanya membuat Omara mendapatkan kesempatan untuk berperan sebagai Suharmoko Harbani, salah satu taruna yang ikut dalam pengeboman pasca pelanggaran Perjanjian Linggarjati oleh Belanda.

Omara sendiri hingga kini diketahui tercatat sebagai salah seorang mahasiswa di St. Olaf Minnesota, Amerika Serikat.

Saat mendapat kesempatan untuk bermain dalam sebuah film yang menceritakan tentang aksi taruna angkatan udara melakukan aksi pengeboman pasca pelanggaran Perjanjian Linggarjati oleh Belanda, Omara mengaku langsung menerima tawaran itu tanpa berpikir panjang.

"Pas dapat kesempatan main di film ini, it feels like dream come true. Proses syutingnya seru banget! Apalagi dengan adanya replika sembilan pesawat tempur yang sengaja dibangun untuk keperluan produksi film ini." ungkap Omara dalam rilis yang diterima Okezone.

Mendapat kesempatan untuk dapat bermain bersama beberapa aktor papan atas seperti, Kevin Julio, Bisma Karisma, Marthino Lio, Wafda Saifan, Ario Bayu, Ibnu Jamil, hingga Mike Lucock, membuat remaja 21 tahun ini sempat merasa minder. Namun, ia pun mengaku sangat sulit untuk bisa menolak tawaran tersebut.

"Tapi salutnya mereka semua malah membimbing aku dan kasih banyak masukan. Akhirnya, aku malah jadi banyak belajar dari mereka. Senang banget bisa ketemu dengan mereka di proyek ini," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Kadet 1947 menceritakan tentang aksi pengeboman pertama dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat Agresi Militer Belanda I. Aksi tersebut merupakan sebuah wujud cerminan semangat dan keberanian para pemuda dalam upaya mempertahankan kedaulatan bangsa. Syuting film Kadet 1947 sendiri telah dilakukan sejak pertengahan September selama 30 hari di sekitar kawasan Wonosari, Yogyakarta dengan tetap menerapkan aturan protokol kesehatan ketat. Bahkan, penggarapan film tersebut dilakukan oleh lebih dari 300 orang tim produksi termasuk para aktor.