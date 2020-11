LOS ANGELES - Kejadian kurang menyenangkan tengah dialami aktor top Johnny Depp. Ia melawan grup tabloid Inggris, News Group Newspapers sebagai pihak penerbit tabloid The Sun sekaligus Dan Wootton, eksekutif editor The Sun.

Mengutip Washingtonpost, Selasa (3/11/2020) pada Senin 2 November kemarin, Johnny Depp dinyatakan kalah dalam kasusnya melawan surat kabar Inggris tersebut.

Johnny menuntut The Sun sebagai kasus fitnah, karena artikel The Sun yang terbit pada 2018 dengan judul utama “Gone Potty: How can JK Rowling be ‘genuinely happy’ casting wife beater Johnny Depp in the new Fantastic Beasts film?” menyebut dirinya sebagai ‘wife beater’ karena melakukan tindak kekerasan, menyerang istrinya saat itu, aktris Amber Heard.

Di pengadilan, bintang The Pirates of Carribean ini mengaku dirinya dan Amber dalam keadaan mabuk dan bertengkar namun ia menyangkal telah melakukan kekerasan fisik terhadap Amber. Hakim Andrew Nicol di Royal Court mengatakan tabloid The Sun telah membuktikan bahwa artikel tersebut secara substansial memang benar.

Kekalahan Johnny di pengadilan ini bukan hanya dapat mempengaruhi kariernya di dunia akting. Namun juga membuat pria berusia 57 tahun tersebut harus membayar biaya hukum di London, yang mana bisa mencapai jutaan dollar.

Terkait kekalahan ini, pengacara Johnny menyebutkan keputusan pengadilan adalah keputusan yang sesat. Tak puas dengan keputusan tersebut, pengacara sang aktor berjanji untuk mengajukan banding.

