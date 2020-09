JAKARTA - Persidangan Johnny Depp versus mantan istri, Amber Heard masih terus bergulir. Keduanya berperkara terkait dugaan pencemaran nama baik.

Hanya saja, Johnny Deep dilaporkan meminta penundaan jadwal sidang. Seperti dilapor Just Jared, Selasa (1/9/2020), bintang The Pirates of Carribean tersebut meminta jadwal persidangannya ditunda dengan alasan syuting film terbarunya, Fantastic Beast 3.

Persidangan lanjutan perseteruan Johnny dan Amber tersebut, diketahui dijadwalkan dari 11 Januari hingga 28 Januari 2021. Namun, jadwal syuting Fantastic Beast 3, menurut laporan Deadline, dimulai pada 3 Oktober 2020 dan diestimasikan terus berlanjut hingga Februari 2021.

Menurut keterangan surat pengadilan yang baru, bentroknya kedua jadwal ini dikarenakan situasi pandemi Covid-19. Pandemi yang masih berlansung memang menganggu rencana syuting yang telah dibuat Warner Bros.

Johnny sendiri disebutkan meminta jadwal sidangnya dimundur antara Maret hingga Juni 2021.

