JAKARTA - Richard Kyle tak mau mengumbar penjelasan tentang kandasnya hubungan asmara bersama Jessica Iskandar. Ada alasan yang membuat model tampan itu memilih diam.

Dalam tayangan vlog di channel Youtube CURHAT BANG Denny Sumargo, Richard memberikan sedikit keterangan tentang hal ini. Richard merasa hubungan asmaranya bersama Jedar merupakan sesuatu yang sangat pribadi.

“Jujur, hubungan antara dua orang itu kan pribadi banget. Kenapa harus semua tahu this, this, this. Pastinya aku tahu kalau publik kecewa, mereka lihat oh sempurna banget. Kadang mereka mikir kita sempurna di luarnya, tapi mereka enggak tahu yang sebenarnya di dalam,” kata Richard, dikutip Okezone pada Jumat (30/10/2020).

Meski banyak mendapatkan ujaran kebencian hingga tudingan sebagai pria parasit dari salah satu orang terdekat sang mantan kekasih, Richard tetap teguh pada prinsipnya. Ia tetap berpendapat masyakat tidak perlu tahu apa yang sebetulnya terjadi.

“Yang aku percaya, publik itu enggak butuh untuk tahu. Klarifikasi itu kan penjelasan, detail kenapa, aku merasa itu kepo harus tahu banget. Kenapa enggak perlu, karena aku pikir itu adalah hal yang terlalu privasi untuk publik tahu,” imbuhnya.

Richard Kyle dan Jessica Iskandar resmi putus pada Juli 2020 setelah hampir kurang lebih tiga tahun berpacaran. Padahal, keduanya sudah hampir naik pelaminan, namun sempat tertunda karena pandemi COVID-19.

(LID)