Richard Kyle yang saat ini mengaku sedang jomblo akan berkencan dengan 19 wanita demi menemukan cinta sejatinya. Adapun kencan itu terjadi dalam reality series Warner Bros. Discovery bertajuk "The Bachelor" produksi HBO Asia Originals.

Nantinya dari 19 wanita yang ada, Richard Kyle akan menyeleksi pilihannya di The Bachelor Indonesia melalui serangkaian group dates, single dates, favourite time, cocktail parties dan rose ceremonies.

Richard Kyle pun mengaku bahwa status jomblonya menjadi salah satu alasan dirinya tertarik menjadi "The Bachelor". Selain itu, Richard juga menyebut bahwa dirinya tak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang mungkin saja hanya terjadi sekali dalam hidupnya.

"Karena masih jomblo, motivasi aku emang let's say aku merasa ini once in a lifetime, kesempatan yang luar biasa, bisa bekerja sama dengan HBO Asia dan Fremantle, kenapa nggak ambil kesempatan ini," ungkap Richard Kyle dalam acara Media Roundtable dan Meet & Greet ‘The Bachelor’ di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Kamis (2/2/2023).

Terlebih lagi, sosok Richard Kyle yang memiliki jiwa petualang dengan siap atas segala resiko yang ada dirasa cocok dengan karakter seorang Bachelor. "Buat aku aku seorang yang adventures banget, spontan, risk taker, jadi buat aku kenapa jadi the bachelor, i think ini kesempatan yang luar biasa, aku sangat bangga bisa bergabung sama mereka,"sambungnya. Richard juga sedikit membocorkan bahwa The Bachelor Indonesia ini memiliki perbedaan dengan versi sebelumnya dimana akan mengangkat budaya lokal. Adapun budaya lokal yang dimaksud salah satunya yakni Richard Kyle akan kencan di beberapa tempat romantis di Bali serta kegiatan-kegiatan yang kental dengan budaya Bali. "Tentu bachelor memang terkenal, seneng banget nontonnya, buat bachelor Indonesia ini berbeda, bedanya kita lebih membawa budaya lokal yang lebih relatable dengan masyarakat Indonesia,"pungkasnya. The Bachelor produksi Indonesia ini mulai dapat disaksikan di HBO dan HBO GO pada 10 Februari 2023. Sepuluh episode dalam serial ini mengikuti perjalanan seorang Richard Kyle sebagai Bachelor dalam menemukan cinta sejatinya.