JAKARTA - Richard Kyle masih menjomblo usai berpisah dari Jessica Iskandar. Namun demikian, Richard Kyle tak menutup diri untuk menjalin hubungan asmara.

Richard Kyle tengah mencari sosok perempuan yang siap untuk diajak melangkah ke jenjang pernikahan. Ia pun tak memiliki target usia menikah dan tetap santai dalam menjalani masa-masa perkenalan dengan perempuan di sekelilingnya.

"Saya sendiri pengin perempuan yang cocok dan bersiap untuk menikah. Mungkin kalau sudah saatnya dan juga udah ada hubungan yang kuat, pasti ada jodoh," kata Richard Kyle saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Kamis (2/2/2023).

BACA JUGA:Biodata dan Agama Sarah Keihl yang Dikabarkan Dekat dengan Richard Kyle

Â

Richard Kyle memiliki kriteria perempuan untuk menjadi pasangannya. Ia memperhatikan betul pola pikir serta sifat mandiri dalam diri seorang perempuan.

"Ya kalau kita bicara tentang perempuan , butuh seseorang yang good minded, menurut aku sih yang paling penting wanita yang bisa berdiri sendiri, pastinya sifatnya yang mandiri, bisa kerja keras,"jelasnya.

Richard Kyle tak memungkiri jika selain melihat dari sifatnya, ia juga menilai perempuan dari penampilan. Bukan sekedar fisik melainkan cara berpenampilan perempuan karena hal itu bisa merepresentasikan identitas dirinya.

"Kalau misalnya ketemu sama wanita yang you know ada sifatnya yang match banget dan aku juga tertarik sama sifat mereka, of course, appearance juga penting. Kalau aku juga attractive dengan penampilan dia juga,"sambungnya.

Follow Berita Okezone di Google News

Richard Kyle pun terbuka dengan sosok perempuan yang berada di sekitarnya. Jika beberapa kali bertemu mulai dirasa ada kecocokan, ia akan mencoba untuk melanjutkan hubungan ke arah yang serius "Tapi menurut aku sih harus jalanin dulu. Pas kita jalanin kalau ternyata misalnya ada something yang benar-benar aku merasa oke this is the one, of course aku lanjut," pungkasnya.