JAKARTA - Jessica Iskandar akhirnya menjelaskan alasan putus dari RIchard Kyle. Sempat muncul isu bahwa bintang film Insya Allah Sah itu tak bisa menerima Jedar yang sempat mengalami penyakit kelenjar getah bening.

Menjawab isu terkait mengapa keduanya memilih berpisah, Jedar pun menyebut bahwa keduanya kerap bertengkar. Hal itu bahkan diungkapkan langsung oleh Jedar di hadapan sahabatnya, Nia Ramadhani.

"Kenapa sih putusnya? Pisahnya?," tanya Nia

"Putusnya karena berantem," jawab Jedar singkat.

"Ya tau gue. Udah jelas dengan keadaan yang begini, yang memutuskan kayaknya yang sebelah sana ya. Orang lu yang nangis-nangis," timpal Nia.

Tak terima disebut kerap menangis lantaran diputuskan, Jedar pun mengungkapkan perasaannya. Bahkan menurutnya, dalam menjalin sebuah hubungan, setiap pasangan tentu harus memiliki perasaan saling cinta dengan kadar yang sama.

"Maksudnya gini, lho. Dalam sebuah hubungan itu enggak bisa cuma ceweknya aja yang kecintaan atau cowoknya aja yang kecintaan. Enggak bisa itu," bebernya.

"Jadi, misalnya nih, ada satu orang dia cinta banget. Tapi, kalau yang satu udah enggak cinta lagi atau memang mungkin selama ini enggak cinta," lanjutnya.

Mendengar hal tersebut, ibu tiga anak ini menyebut bahwa ia sempat memberi nasihat pada Jedar terkait hal itu, namun tak didengar. Rupanya, Jedar memberi penjelasan bahwa dirinya membutuhkan waktu untuk bisa menerima hal itu.

"Ini, nih. Omongan ini diomongin dari tiga bulan lalu, mental! Enggak tahu. Gue ngomong apa juga dihempas lagi, 'Buat apa, sih? Kamu itu worth it, harusnya kamu diginiin, gini-gini,' mental. Ini sekarang tiba-tiba ngomong gini," ujar Nia.

"Butuh waktu. I tried my best, kan. You know it. Menurut kamu cukup, apalagi buat aku," kilah Jedar.

Batalnya pernikahan antara Jessica Iskandar dan Richard Kyle, membuat wanita 32 tahun ini memutuskan untuk pindah ke Bali. Bukan hanya batal menikah, pasangan yang rencananya akan menikah di 2020 ini, diketahui tak lagi bersama.