JAKARTA - Kontes Dangdut Indonesia (KDI) 2020 telah memasuki babak Grand Final, pada Senin malam (26/10). Para kontestan KDI 2020, yakni Gita (Lombok), Haviz (Dumai), dan Wahid (Sidoarjo) memberikan penampilan terbaiknya di panggung Studio RCTI+, MNC Studios, Kebon Jeruk Jakarta.

Ini kali pertama KDI di gelar di Studio RCTI+ yang merupakan salah satu studio terbesar dam tercanggih di Asia, yang membuat penampilan tiga grand finalis semakin spektakuler. Selain itu penampilan sejumlah artis di panggung Water Fountain menambah semaraknya grand final KDI 2020.

Dibuka dengan nuansa lagu asal India, Wahid berduet dengan Ayu Ting Ting mampu membuat para juri bergoyang dengan lagu 'Bole Chudiyan' dan 'Dhoom Machale' yang diiringi oleh koreo seperti kolosal Bollywood bersama Vina Fan & Friend.

Dilanjutkan dengan penampilan salah satu kontestan asal (Lombok) Gita bersama Via Vallen dengan membawakan lagu 'How You Like That' dan 'Kupuja Puja' dengan bernuansa 'KPOP' tampil sangat baik dan energik.

Haviz bersama Dewi Perssik membuat takjub dengan penampilan mereka dengan membawakan lagu “Salah Apa Aku”.

Tak hanya itu, atraksi menegangkan dari Master Limbad dan Rhomedal juga turut memeriahkan panggung KDI dengan aksi mereka berdua yang sukses membuat tegang para penonton dengan aksinya membengkokkan besi menggunakan leher.

Kontestan asal Dumai, Haviz yang menjadi peserta pertama yang tampil sukses membuat 3 juri standing ovation, sehingga mendapatkan komentar positif dari Iis Dahlia dan juga Ayu Ting Ting. Haviz mampu memberikan penampilan terbaik selama audisi dan terlihat membawakan lagu dengan sangat enjoy.

Begitu pula penampilan Wahid, kontestan asal Sidoarjo yang mampu membuat Danang Takjub melihat penampilannya dalam membawakan lagu “Duit” yang dipopulerkan oleh Endang Kurnia walaupun kondisinya kurang fit.

Gita (Lombok) yang selanjutnya tampil, sukses membuat penonton bergoyang dengan lagu "Anak Yang Malang" Ciptaan Rhoma Irama walau Ekspresinya kurang maksimal tetapi Gita mampu membuat juri bertepuk tangan dan sekaligus menjadi kontestan KDI penutup pada malam hari ini. "Gita tampil malam ini dengan paket lengkap. Suaranya oke, aksinya oke, wajahnya oke, kamu sudah terlihat menjadi bintang KDI asal dari Lombok" kata juri Danang. Ketiga kontestan telah memberikan penampilan terbaiknya. Via Vallen menutup Kontes KDI pada malam hari ini dengan membawakan lagu ciptaannya dengan judul Mung Titipane. "Alhamdulillah bangga dan puas karena saya dan kak danang merasa bahwa ini penampilan terbaik saya selama audisi" ujar Haviz. Wahid mengatakan, "Saya merasa lebih tertantang lagi karena ini Grand Final dimana banyak temen temen yang ingin diposisi ini jadi adrenalin saya terpacu dan semoga penampilan saya tadi tidak mengecewakan para pendukung" kata Wahid "Gita kurang puas, karena aku merasa tadi ada beberapa part yang kurang maksimal menyanyikannya" ujar Gita. Ketiga kontestan juga sangat senang berkesempatan untuk tampil di studio RCTI+, dengan panggung yang sangat besar, dengan visualisasi LED yang canggih, serta tatanan cahaya lampu yang menakjubkan. "Aku baru pertama kalinya perform di panggung yang sangat spektakuler. Aku sempat gugup karena panggungnya megah sekali. Alhamdulillah, aku bisa mengatasinya dan berasa seperti konser tunggal " kata Haviz. Minggu depan adalah telah memasuki tahap akhir yaitu, 'Konser Kemenangan KDI 2020', momen yang ditunggu tunggu oleh semua pendukung kontestan KDI yang selama ini telah menampilkan penampilan terbaiknya, hingga tersisa 3 besar yakni Wahid (Sidoarjo), Gita (Lombok) dan Haviz (Dumai). Ayo dukung terus kontestan idola kalian melalui SMS dengan format ketik KDI (spasi) Nama Kontestan kirim ke 95151 dan melalui aplikasi RCTI+. Jangan lupa saksikan secara langsung 'Konser Kemenangan KDI 2020', pada Senin,2 November 2020, pukul 19.00 WIB di MNCTV.*