LOS ANGELES - Adele menjadi sorotan warganet usai tampil menjadi host acara komedi larut malam, Saturday Night Live (SNL) edisi 24 Oktober 2020. Dalam acara tersebut, pelantun Someone Like You itu berbicara tentang album barunya.

“Album saya belum selesai," tutur Adele seperti dikutip dari laman Independent, Minggu (25/10/2020).

Untuk diketahui, lima tahun telah berlalu sejak Adele merilis album studio ketiganya, 25. Album debutnya, 19, keluar pada tahun 2008, kemudian disusul oleh 21 pada tahun 2011.

Adele juga sempat menyinggung perubahan fisiknya yang cukup drastis. Terkait penampilannya itu, Adele menyebut hal ini merupakan salah satu dampak dari pandemi virus corona (COVID-19).

"Saya tahu terlihat sangat berbeda dibandingkan terakhir kali saat kalian melihatku. Sesungguhnya semua karena pembatasan COVID-19 dan pelarangan melakukan perjalanan. Bahkan saya harus bepergian dengan bawaan yang ringan dan hanya boleh bawa separuh badan saya, jadi inilah separuh badan yang saya pilih," jelasnya dengan bercanda.

Adele sebelumnya menjadi tamu dalam acara SNL pada 2008 dan 2015. Adele memuji penampilannya pada 2008 karena menandai kariernya di Amerika Serikat.

