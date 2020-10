LOS ANGELES - Film Robert Pattinson, The Batman ternyata penggarapannya menggunakan teknik produksi khusus. Diungkapkan oleh CCO Industrial Light & Magic, Rob Bredow, dalam gelaran VIEW Visual Effects and Animation, film The Batman menggunakan teknik produksi virtual untuk beberapa adegan tertentu, seperti dikutip Hollywood Reporter.

Teknik produksi virtual ialah istilah yang umumnya digunakan untuk mendeskripsikan teknik yang memungkinkan produksi efek visual secara real-time. Penggunaan teknik ini di industri film, dikatakan sedang makin populer, seiring dengan apa yang dilakukan oleh Jon Favreau untuk film The Lion King dan The Mandalorian.

Tapi sayangnya, Rob menolak untuk menjelaskan tentang detail teknik produksi virtual seperti apa yang diaplikasikan dalam film The Batman tersebut.

Rob hanya menyebut, tim desain produksi film yang dijadwalkan tayang pada 4 Maret 2020 itu telah sebelumnya membangun perangkat set di Inggris, dan juga dinding LED yang dibangun di sekeliling perangkat tersebut untuk memungkinkan penggunaan produksi virtual dalam adegan-adegan spesifik di The Batman.

