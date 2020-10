LONDON - Foto set terbaru film The Batman menampilkan Robert Pattinson, Zoë Kravitz, dan akhirnya, Colin Farrell sebagai salah satu villain, The Penguin. Dari foto ini, para penggemar akhirnya bisa senang karena dapat melihat Colin Farrell secara jelas sebagai The Penguin di foto tersebut.

Beberapa foto bocoran tersebut diunggah oleh JustJared melalui akun twitter, dan sepertinya ini merupakan proses syuting pemakaman, yang sebelumnya ada ditampilkan di trailer pertama Batman. Dari foto ini, penggemar dapat melihat lebih jelas transformasi liar Farrell menjadi Penguin, dilansir dari Screenrant, hari ini (13/10/20).

Dalam trailer pertamanya, Penguin hanya muncul sebentar dan banyak penggemar yang skeptis apakah itu benar-benar Colin Farrel atau bukan. Aktor ini telah mengalami cukup banyak transformasi untuk mengambil peran tersebut dan Farrell hampir tidak dapat dikenali dalam setiap pandangan sekilas yang didapat dari Penguin.

Farrell juga dilaporkan bahwa ia menambahkan berat badannya untuk peran ini, dan dari tampilan yang telah dilihat, Mike Marino, perias di Black Swan dan I Am Legend memastikan bahwa Farrell akan terlihat sangat berbeda sangat berbeda ketika memerankan The Penguin. Selain Farrell, Pattinson, dan Kravitz, dalam foto tersebut juga terlihat sebagian besar pemeran di The Batman tampak hadir di lokasi syuting.

The Batman saat ini menjalankan proses syutingnya dengan lancar, pasalnya film ini telah mengalami banyak permasalahan untuk menjalankan syutingnya. Sutradara Matt Reeves mengatakan pembuatan film sekitar 25 persen selesai ketika syuting dihentikan karena pandemi. Saat syuting dilanjutkan pada bulan September, lokasi syuting ditutup lagi ketika Pattinson dinyatakan positif mengidap virus corona. Hingga akhirnya, The Batman dapat merilis trailer pertamanya di DC FanDome.

Tanggal perilisan The Batman juga baru saja mengalami pemunduran dari awalnya akan dirilis pada Juni 2021, ke tanggal 4 Maret 2020. Selain Batman, beberapa film DC lainnya juga ditunda dari jadwalnya, seperti The Flash, Shazam 2, hingga Black Adam yang tanggal perilisannya menjadi Undated.

