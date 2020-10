JAKARTA - Gelaran acara penghargaan tertinggi bagi insan musik internasional, Grammy Awards sudah memasuki persiapan. Siapa saja musisi dan album yang berhasil masuk menjadi nominasi akan segera dirilis.

Dilapor Koreaboo, Kamis (22/10/2020) Recording Academy diberitakan siap merilis daftar nominasi gelaran Grammy Awards 2021, atau Grammy Awards yang ke-63 pada November 2020.

Daftar nominasi untuk 84 kategori tersebut akan diumumkan dalam siaran acara streaming langsung berdurasi 60 menit pada 24 November. Dilihat dari keterangan yang tertera di situs resmi Grammy, acara pesta virtual ini akan menampilkan para pemenang Grammy tahun sebelumnya, nominasi dari seluruh penjuru negeri.

Menariknya, untuk gelaran Grammy Awards tahun ini, empat grup besar K-Pop yakni BTS, BLACKPINK, SuperM, dan Monsta X disebut-sebut berpeluang masuk untuk menjadi nominasi.

Pertama ada BTS, yang telah memasukkan album MAP OF THE SOUL : 7 untuk kategori Album of the Year, Best Pop Vocal Album dan Best Engineered Album, Non-Classical. Sementara lagu hits Dynamite, diajukan di empat nominasi, Record Of The Year, Pop Duo/Group Performance, Best Music Video dan Song Of The Year.

Lalu ada BLACKPINK, yang telah diajukan untuk dinominasikan dalam kategori Best New Artist, Record of the Year, Song of the Year serta Best Pop Duo/Group Performance untuk kolaborasi terbarunya, Ice Cream bersama Selena Gomez.

Tak ketinggalan, dari SM Entertainment ada SuperM yang telah diajukan untuk nominasi Best New Artist dan lagu debutnya, Jopping untuk empat nominasi sekaligus, mulai dari Best Music Video, Pop Duo/Group Performance, Record of the Year dan Song of the Year. Sementara mini album debut SuperM, Super One diajukan masuk sebagai nominasi untuk kategori Album of the Year, Best Pop Vocal Album dan Best Engineered Album, Non-Classical.

Terakhir ada MONSTA X, telah diajukan untuk nominasi kategori Best Music Video, Best Pop Duo/Group Performance, Record of the Year, serta Song of the Year lewat lagu Someone’s Someone. Ditambah dengan album keenamnya, All About Luv yang diajukan ke dalam kategori Best Pop Vocal Album dan Album of the Year.

