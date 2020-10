SEOUL - Tim produksi drama Youth (sebelumnya Blue Sky), yang diangkat dari kisah fiksi BTS Universe, akhirnya menyelesaikan proses casting para pemainnya. Aktor School 2017, Seo Ji Hoon menjadi salah satu yang terpilih.

Mengutip Koreaboo, pada Senin (19/10/20), Seo Ji Hoon akan berperan sebagai Jin, pria yang terjebak dalam bayang-bayang ayahnya. Dia tak bisa menentukan masa depannya, karena semua hal telah dirancang sang ayah.

Hal inilah yang membuat Jin sulit mengekspresikan emosinya, meski dia dikenal memiliki wajah sempurna. Karakter Suga yang memiliki masa kelam dalam drama ini akan diperankan oleh aktor Because This Is My First Life, No Jong Hyun.

Suga merupakan pria yang hidup dengan masa lalu mengerikan. Dia dituduh membunuh ibunya dan membakar rumah mereka. Meski terlihat dingin di luar, namun dia sebenarnya memiliki jiwa yang hangat.

Piano adalah satu-satunya pelarian Suga dari semua luka masa lalunya. Namun dia perlahan berubah ketika bertemu dengan Jungkook. Karakter tersebut diperankan oleh aktor remaja Jeon Jin Seo yang menuai popularitas lewat drama The World of the Married.

Jungkook digambarkan sebagai pribadi yang penasaran dengan alasan keberadaannya di dunia. Dia tidak mendapatkan kebahagiaan dalam keluarganya dan tidak peduli dengan hidup dan mati.

Aktor No Body Knows, Ahn Ji Ho akan berlakon sebagai J-Hope, seorang penari yang berusaha tetap positif meski tahu dia tak diinginkan keluarganya. Dia ditinggalkan di sebuah taman hiburan saat kecil dan tumbuh tanpa orangtua kandungnya. Sementara Seo Young Ju dipercaya untuk menghidupkan karakter RM, pria yang hanya ingin menjalani kehidupan sebagai orang biasa. Kehidupan yang tak selalu manis mengajari dia untuk menjadi tangguh dan lebih dewasa. Karakter Jimin akan diperankan Kim Yoon Woo. Ia digambarkan sebagai pria yang menyembunyikan rahasia di balik senyum cerahnya. Perlindungan keluarga yang berlebihan membuatnya trauma dan bingung tentang identitas aslinya. Terakhir, aktor Jung Woo Jin akan berperan sebagai V. Dia merupakan pria yang menyimpan luka masa lalu saat tinggal bersama sang ayah yang pemabuk. Namun sikap polosnya, membuat V selalu berharap suatu hari ibunya akan kembali ke rumah. Drama Youth berkisah tentang tujuh anak laki-laki yang bertumbuh bersama dalam kesulitan dan luka masa lalu. Proyek ini akan digarap sutradara Kim Jae Hong (Your Neighbor's Wife) yang berkolaborasi dengan penulis skenario Kim Soo Jin (The Light in Your Eyes).*