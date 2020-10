JAKARTA - Nikita Willy dan Indra Priawan resmi menikah pada Jumat, 16 Oktober 2020. Nikita Willy dan Indra Priawan merasa bahagia dan siap menatap masa depan.

Jika pandemi berakhir, Nikita Willy dan Indra Priawan akan menikmati waktu. Jika tak ada aral melintang, mereka akan travelling menikmati tempat asyik untuk liburan.

"Travel," kata Niki singkat. "Yang jelas setelah ini kita akan merencanakan banyak plan travel sih. Setelah PSBB," timpal Indra.

Soal alasan dirinya mau menjadi istri dari seorang Indra, pelantun Lebih Dari Indah ini menyebut bahwa cintanya untuk sosok pria 28 tahun itu tak memiliki alasan.

"Kalau aku, kenapa milih Indra, jujur aku bingung jawabnya. Karena for me sometimes love doesn't need reason. Jadi kayak.. just love," ungkap Nikita Willy dalam sesi konferensi pers virtual.

"Kalau ditanya, why do you love him? Karena i just love him. Banyak alasannya tapi ya sudah, sometimes love doesn't need reason," sambungnya.

(aln)