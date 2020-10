JAKARTA - Nikita Willy kini telah menyandang status sebagai seorang istri. Pada Jumat, 16 Oktober 2020 kemarin, wanita 26 tahun ini telah resmi menikah dengan pengusaha muda Indra Priawan Djokosoetono.

Sempat menjalani hubungan selama 4 tahun lamanya, Nikita Willy sangat mantap untuk melangkahkan kaki ke jenjang pernikahan bersama Indra. Saat ditanya alasan mau menjadi istri dari seorang Indra, pelantun Lebih Dari Indah ini menyebut bahwa cintanya untuk sosok pria 28 tahun itu tak memiliki alasan.

"Kalau aku, kenapa milih Indra, jujur aku bingung jawabnya. Karena for me sometimes love doesn't need reason. Jadi kayak just love," ungkap Nikita Willy.

"Kalau ditanya, why do you love him? Karena i just love him. Banyak alasannya tapi ya sudah, sometimes love doesn't need reason," sambungnya.

Usai melangsungkan pernikahan, pasangan muda ini mengaku telah memiliki rencana ke depan. Memiliki hobi yang sama, Niki dan Indra pun mengaku telah menyiapkan sebuah rencana besar untuk kembali berlibur sebagai pasangan suami istri.

"Travel," kata Niki singkat.

"Yang jelas setelah ini kita akan merencanakan banyak plan travel sih. Setelah PSBB," timpal Indra.

(LID)