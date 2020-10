JAKARTA - Indra Priawan telah resmi meminang Nikita Willy. Akad nikah berlangsung secara tertutup di kediaman Nikita Willy di kawasan Jatiwaringin, Jakarta Timur, Jumat, 16 Oktober 2020.

Dalam sesi konferensi pers virtual, Indra Priawan yang masih mengenakan pakaian akad nikah berwarna merah marun, menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan dari pihak wedding organizer. Salah satunya adalah pertanyaan terkait mengapa ia mantap menikah dengan seorang Nikita Willy, yang sempat dijuluki sebagai ratu sinetron Indonesia.

Baca Juga:

- Nikita Willy Terima Maskawin 75 Gram Emas Bertahta Berlian dari Suami

- Ogah Pacaran dengan Orang Kaya, Anya Geraldine: Takut Semena-mena

"Banyak sih (alasan mantap menikah dengan Niki). Tapi yang paling utama aku dan Niki ngerasa soulmate saja sih," jelas Indra Priawan dalam kesempatan tersebut.

Pria 28 tahun ini menambahkan, ada sebuah hal penting yang membuatnya semakin mantap menikahi seorang Nikita Willy. Yakni kenyamanan yang didapatkannya saat berada di dekat bintang film From London To Bali tersebut.

"Kalau misalnya dekat Niki tuh nyaman, itu sih yang paling penting," jelasnya.

"Karena kan at the end of the day, yang dicari itu kan, kenyamanan," tutupnya.

(LID)