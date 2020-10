LOS ANGELES - Michael Rooker tidak akan memerankan lagi karakter Yondu di Guardians of the Galaxy. Pasalnya karakter tersebut sudah dipastikan mati di akhir Guardians of the Galaxy Vol. 2.

Namun, hal ini tak berarti Rooker tak akan lagi kembali ke Marvel Cinematic Universe (MCU). Sebaliknya, aktor Love and Monsters ini terbuka untuk kembali ke MCU sebagai karakter yang berbeda.

"Tentu saja! Aku benar-benar akan melakukan sesuatu yang lain, dan sebenarnya akan sangat menyenangkan untuk melakukan sesuatu yang lain," ujar aktor 65 tahun ini seperti dikutip dari Movieweb, Sabtu (17/10/2020).

"Aku sama sekali tidak keberatan. Menurutku itu akan sangat menyenangkan. Itu akan menjadi cara yang luar biasa untuk dilihat penggemar," lanjutnya.

Seorang aktor memerankan lebih dari satu karakter di MCU bukanlah hal baru. Gemma Chan berperan sebagai Minn-Erva di Captain Marvel, tetapi dia juga kembali ke MCU sebagai Sersi di Eternals.

Selain itu, Michelle Yeoh juga memerankan karakter baru di Shang-Chi setelah sebelumnya hadir di film Thor. Ada juga Vin Diesel, pengisi suara Groot, yang kabarnya akan berperan sebagai Black Bolt di Inhumans jika Marvel jadi membuat versi filmnya. Michael Rooker saat ini sedang mempromosikan film barunya Love and Monsters, yang akan tayang akhir pekan ini. Selain Rooker, film ini dibintangi oleh Dylan O'Brien, Jessica Henwick, Ariana Greenblatt, Melanie Zanetti, dan masih banyak lagi.