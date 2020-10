LOS ANGELES - Kim Kardashian akan berperan dalam film animasi berjudul PAW Patrol. Kim akan beradu akting dengan aktor papan atas seperti Jimmy Kimmel, Tyler Perry, Randall Park, Dax Shepard, Yara Shahidi, Ian Armitage, Marsai Martin dan Will Brisbin.

Film ini akan menampilkan cerita sekelompok anjing yang bekerja untuk menjaga hukum dan ketertiban di kampung halaman mereka. Film ini rencananya akan dirilis pada 20 Agustus 2021.

Baca Juga:

Kim Kardashian Sumbang USD1 Juta untuk Bantu Korban Konflik di Armenia

Cerita Kim Kardashian Merawat Kanye West yang Didiagnosa Covid-19





Sutradara Cal Brunker (Escape from Planet Earth) akan mengarahkan film dari naskah yang dia tulis bersama dengan kolaborator Bob Barlen dan Billy Frolick (Madagascar). PAW Patrol sempat menjadi pusat kontroversi setelah kematian George Floyd, yang meninggal setelah mantan petugas polisi Derek Chauvin berlutut di leher Floyd selama lebih dari delapan menit.

Kim beberapa kali mendapatkan penghargaan atas peran yang ia mainkan, termasuk penampilan di acara seperti Drop Dead Diva dan Beyond the Break. Dia terlibat dalam proyek seperti Last Man Standing dan 30 Rock. Tentu saja, Kardashian tidak asing dengan kamera, setelah membintangi "Keeping Up with the Kardashians selama bertahun-tahun.

(aln)