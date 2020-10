JAKARTA - Aktris Nikita Willy resmi menyandang status sebagai nyonya Indra Priawan pada hari ini, Jumat (16/10/2020). Akad nikah telah berlangsung di kediaman Nikita Willy, di kawasan Jatiwaringin, Jakarta Timur tadi pagi.

Indra Priawan tampil gagah mengenakan pakaian khas Minangkabau, daerah asal Nikita. Melalui akun Instagram milik desainer Didiet Maulana, Indra terlihat semakin rupawan saat mengenakan baju pengantin berwarna merah bercampur gold.

Baca Juga:

- Menikah dengan Nikita Willy, Indra Priawan dapat Gelar Sutan Pangeran

- Debat Panas di Balik Pernikahan Nikita Willy dan Indra Priawan

"Today it's the day @nikitawillyofficial94 @indpriw @svarna_byikatindonesia," tulis Didiet Maulana dalam Instagram Storiesnya.

Yang menarik perhatian ialah manset putih yang dikenakan Indra di balik pakaian adat berwarna merah. Pada bagian lengan dekat kancing tangan, tertera inisial nama dirinya dan sang calon istri, Nikita Willy.

"The details with personalized initials of 'NI', gold hand embroidered on manset," ungkap Didiet lagi.

"Good luck for today to both of you @nikitawillyofficial94 @indpriw," lanjutnya.

(LID)