JAKARTA - Denny Sumargo dikenal sebagai aktor yang memiliki tubuh atletis, lantaran ia pernah menjadi atlet basket. Rupanya menjadi atlet basket merupakan hal yang tidak disengaja.

Prestasinya didunia basket juga terbilang mumpuni, ia pernah meraih penghargaan Rookie Of The Year pada 2001 hingga First Place Slamet Dunk Contest pada 2003.

Kendati demikian, pria 39 tahun tersebut mengaku tak pernah bercita-cita menjadi pebasket.

"Aku jadi pebasket enggak sengaja," tutur Denny seperti dikutip dari saluran Merry Riana, Kamis (15/10/2020).

Bintang film 5 Cm tersebut mengaku awalnya kesulitan mendapatkan pekerjaan setelah pindah ke Jakarta. Kemudian dia pun mencoba peruntungan untuk mendapatkan beasiswa dari club basket Aspac Jakarta.

"Dengan kemampuan basket, aku akhirnya ke club Aspac Jakarta dan 3 bulan masa percobaan. Dari situ aku dapat beasiswa untuk kuliah, walaupun enggak kuliah juga, karena kebanyakan main basket," imbuhnya.

Kemudian, Merry Riana pun penasaran apa yang sebenarnya dicita-citakan oleh pria yang akrab disapa Densu tersebut. Secara mengejutkan dia mengungkapkan ingin menjadi seperti sang motivator.

"Aku pengen jadi seperti kamu (Merry Riana), mengedukasi banyak orang, punya bisnis," katanya. Kini Denny pun telah memiliki bisnis sendiri disamping karirnya sebagai entertainment. Ia juga telah pensiun dari dunia basket pada usia 28 tahun. Meski pensiun, mantan kekasih Dita Soedarjo itu kerap membagikan konten terkait basket di channel YouTube miliknya. Denny juga berencana untuk menikah tahun ini dengan wanita yang dipacarinya selama setahun. Sayang dirinya masih belum mengungkapkan siapa sosok kekasihnya tersebut ke publik. Satu yang pasti kekasihnya bukan berasal dari kalangan artis.