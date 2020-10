SEOUL - Drama saeguk baru, River Where the Moon Rises masih terus mencari pemain utamanya. Setelah mendapatkan Kim So Hyun sebagai pemain wanita utama, kini mereka mendekati Ji Soo.

Mengutip Soompi, Rabu (14/10/2020), Ji Soo ditawari peran On Dal. Sebelumnya, karakter ini ditawarkan kepada Kang Ha Neul, yang kemudian memilih mundur karena alasan jadwal dan hanya bersedia tampil sebagai cameo saja.

Jika menerima tawaran River Where the Moon Rises, maka ini akan menjadi ajang reuni Ji Soo dengan Kim So Hyun dan Kang Ha Neul. Ia pernah beradu akting dengan Kim So Hyun di drama Page Turner, serta menjadi saudara Kang Ha Neul di Scarlet Heart: Goryeo.

Sementara itu, River Where the Moon Rises berkisah tentang Putri Pyeonggang alias Yeom Ga Jin (Kim So Hyun) yang berambisi menjadi perempuan pertama yang memimpin Goguryeo. Kerajaan yang berdiri pada 37 SM itu, menguasai kawasan Manchuria dan utara Semenanjung Korea.

Namun ambisi Putri Pyeonggang buyar ketika dia bertemu On Dal, pria yang hidup di tengah hutan dengan ibunya. Pria itu memberikan warna dan pengalaman baru dalam hidupnya.

Skenario River Where the Moon Rises ditulis oleh Han Ji Hoon yang sebelumnya menggarap skrip Woman of 9.9 Billion dan Temptation. Dia akan berkolaborasi dengan Yoon Sang Ho, sutradara di balik drama Saimdang, Light’s Diary.

