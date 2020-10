SEOUL - Sekitar 10 bulan setelah sukses Tale of Nokdu, aktris Kim So Hyun akhirnya memutuskan proyek akting terbarunya. Mengutip Soompi, pada Senin (5/10/2020), dia akan membintangi drama River Where the Moon Rises.

Drama bergenre sejarah itu berkisah tentang Putri Pyeonggang alias Yeom Ga Jin (Kim So Hyun) yang berambisi menjadi perempuan pertama yang memimpin Goguryeo. Kerajaan yang berdiri pada 37 SM itu, menguasai kawasan Manchuria dan utara Semenanjung Korea.

Namun ambisi Putri Pyeonggang buyar ketika dia bertemu On Dal. Pria itu memberikan warna dan pengalaman baru dalam hidupnya.

Skenario River Where the Moon Rises ditulis oleh Han Ji Hoon yang sebelumnya menggarap skrip Woman of 9.9 Billion dan Temptation. Dia akan berkolaborasi dengan Yoon Sang Ho, sutradara di balik drama Saimdang, Light’s Diary.

Kim So Hyun menerima tawaran menjadi Putri Pyeonggang setelah Son Ye Jin dikabarkan menolaknya. Sementara aktor Kang Ha Neul, akan menjadi aktor pendukung dalam drama tersebut mengingat kesibukannya.

Aktor When the Camellia Blooms tersebut akan menjadi jenderal pasukan perang Goguryeo, sekaligus ayah On Dal. Sayangnya, tim produksi belum mengumumkan aktor yang akan memerankan karakter On Dal.

Sementara itu, drama River Where the Moon Rises dijadwalkan tayang pada Semester I-2021.*

