SIDNEY - Film keempat Thor, Love and Thunder dikabarkan akan memulai produksinya awal tahun depan, tepatnya bulan Maret 2021 di Australia. Film ini akan kembali menggaet Taika Waititi sebagai sutradara, beserta Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson, serta Christian Bale yang kabarnya akan menjadi villain utama di film tersebut.

Dilansir dari WeGotThisCovered hari ini (14/10/20), berita ini muncul sesaat setelah Hemsworth yang dikabarkan bergabung dengan prekuel Mad Max, Furiosa. Namun untuk saat ini masih belum ada informasi atau detail lebih terkait film debut Mighty Thor ini. Selain itu, para kru Thor juga akan berpapasan dengan kru dari film Marvel lain, yakni Shang-Chi yang saat ini juga sedang menjalani syuting di negara yang sama.

Ketika pertama kali diumumkan, Love and Thunder dijadwalkan untuk rilis pada November 2021. Namun, ketika pandemi virus korona menyebabkan perubahan kalender seluruh film Marvel Fase 4, dan menyebabkan film tersebut dialihkan ke Februari 2022. Perpindahan tanggal rilis juga berdampak pada penundaan produksi, Hemsworth sebelumnya mengatakan syuting diharapkan akan dimulai musim panas ini, tetapi pandemi mengakibatkan penundaan.

Pada bulan Juli, Portman mengungkapkan Love and Thunder dan akhirnya dikonfirmasi akan mulai produksi pada awal 2021. Diluar itu, Natalie Portman beberapa waktu lalu juga telah memberitahukan bahwa ia sedang dalam tahap latihan untuk membangun otot sebagai pemeran Mighty Thor.

Selain Thor yang mengalami hambatan, film lain yang seharusnya rilis tahun ini juga telah diundur ke tahun depan seperti Black Widow, Eternals, dan Shang-Chi and the Legends of Ten Rings. Selain itu kabarnya Spider-Man 3 dan Doctor Strange in the Multiverse of Madness juga sedang bersiap untuk memulai syuting.

