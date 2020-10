LOS ANGELES - Bintang James Bond Goldfinger, Margaret Nolan meninggal dunia di usia 76 tahun pada 5 Oktober 2020. Kabar tersebut diketahui dari unggahan sutradara Edgar Wright di Twitter. Dalam unggahan tersebut, dia kembali mengenang karir sang aktris.

"Dia berada di tengah-tengah diagram Venn dari segala sesuatu yang keren di tahun 60-an. Dia pernah muncul bersama The Beatles, menjadi Bond Girl yang ikonik dan bagian dari Carry On," tutur Wright seperti dikutip Okezone dari laman Variety.

Baca Juga:

Sutradara No Time To Die Tertarik Garap Sekuel James Bond

Wejangan Daniel Craig untuk Aktor James Bond Selanjutnya

Aktris kelahiran Somerset, 29 Oktober 1943 tersebut memulai kariernya sebagai model pada tahun 1960-an. Dia menggunakan nama panggung Vicky Kennedy kala itu.

Kemudian Nolan kembali menggunakan nama aslinya ketika mencoba peruntungan di dunia akting. Dia muncul dalam film The Beatles, A Hard Day’s Night pada Juli 1964.

Dia juga berperan sebagai Bond Girl bernama Dink di film sekuel James Bond, Goldfinger pada tahun yang sama. Meskipun peran aktingnya dalam Goldfinger terbilang kecil, namun penampilannya cukup menyita perhatian. Bahkan, dirinya muncul dalam poster, rekaman dan buku terkait film tersebut.

Tak sampai di situ, dia muncul dalam film Ferry Cross the Mersey dan Three Rooms in Manhattan pada 1965. Dia juga tampil di atas panggung teater dan drama politik dengan mantan suaminya, aktor Tom Kempinski.

Pada tahun yang sama, Nolan berperan sebagai Miss Jones dalam Carry On Cowboy. Itu menjadi penampilan pertamanya dalam franchise "Carry On".

Nolan kemudian sempat hiatus dari dunia akting setelah pertengahan tahun 80-an. Dia kembali berakting pada 2011 sebagai Dame Margaret dalam The Power of Three.

(aln)