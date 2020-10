JAKARTA - Nerve merupakan film bergenre thriller adventure garapan rumah produksi Allison Shearmur Productions yang dirilis pada 2016. Nerve disutradarai oleh duo sutradara terkenal yakni Henry Joost dan Ariel Schulman yang menyutradarai Paranormal Activity 3 dan 4.

Selain fakta di atas, berikut fakta lain dari film Nerve yang tayang pada tahun 2016 lalu.

1. Dibintangi oleh 2 bintang muda Hollywood

Film Nerve ini menggaet dua bintang muda Hollywood untuk menjadi pemeran utama di film yakni Emma Roberts dan Dave Franco. Emma Roberts sendiri pernah tampil melalui beberapa serial TV dan film seperti American Horror Story, Scream Queens, We're the Millers, dan Scream 4. Sedangkan Dave Franco terkenal di film-film besar seperti The Disaster Artist, Now You See Me, 21 Jump Street, dan 6 Underground.

2. Rating

Film bergenre petualangan-drama ini mendapatkan penilaian yang lumayan memuaskan dari para kritikus film. Yakni 6.5/10 dari 113.432 penilai di IMD, serta 67 persen Tomatometer dan 66 persen skor audiens dari Rotten Tomatoes.

3. Pendapatan

Selain rating yang cukup memuaskan, film ini juga mendapatkan pendapatan box office yang bagus. Buktinya, film yang memiliki biaya produksi 20 juta USD berhasil memperoleh pendapatan kotor sebesar 83,7 juta USD selama penayangannya.

4. Sinopsis Nerve menceritakan tentang siswa SMA bernama Venus 'Vee' Delmonico (Emma Roberts) yang tengah menyiapkan diri memasuki dunia perkuliahan. Ia ditawari untuk masuk ke universitas di luar kota, namun ia menolaknya karena takut untuk meminta izin kepada ibunya (Julliette Lewis). Ibu Vee masih dalam keadaan duka akibat kematian sang kakak. Sang ibu menginginkan Vee untuk berkuliah di kampus lokal saja agar dapat dijangkau olehnya. Teman Vee bernama Sydney (Emily Meade) tiba-tiba terkenal karena sebuah permainan game online bernama Nerve. Game tersebut terdiri dari dua kategori pemain, yakni Player dan Watchers. Players akan mendapatkan tantangan dari Watchers, jika Players berhasil untuk melakukan tantangan tersebut maka Watchers akan memberikan sejumlah uang untuk Players tersebut. Sydney dan salah satu temannya mengajak Vee untuk bergabung, dengan ancaman jika tidak bergabung maka mereka akan membocorkan pada J.P (Brian Marc) yang merupakan gebetan dari Vee. Namun Vee menolak dan hal tersebut terjadi, J.P mempermalukan Vee. Tidak terima akan hal tersebut, maka Vee bermain Nerve sebagai Player. Nerve memiliki 3 aturan utama, yakni semua tantangan harus direkam oleh player, uang tidak dapat diambil kebali bila player gagal atau mengundurkan diri, dan player tidak diperbolehkan melaporkan game tersebut kepada kepolisian. Nantinya dua player yang paling banyak ditonton akan berkompetisi di ronde akhir. Tantangan pertama Vee yaitu untuk mencium seorang pemuda asing bernama Ian (Dave Franco) yang ternyata juga merupakan seorang player. Dan selanjutnya Ian mendapatkan tantangan untuk mengajak Vee ke kota. Melihat chemistry antara Vee dan Ian, lantas membuat para Watchers memberikan mereka tantangan baru yang malah mengancam nyawa mereka. Bisakah mereka lepas dari Nerve dan kembali ke kehidupan normal mereka?