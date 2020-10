JAKARTA - Film animasi produksi Pixar, Soul telah memutuskan untuk membatalkan perilisannya di bioskop. Soul memilih untuk debut di platform Disney Plus tepatnya libur Natal mendatang, 25 Desember 2020. Namun di negara yang tidak tersedia Disney Plus, Soul akan tetap dirilis di teater pada tanggal yang belum ditentukan.

Dilansir dari Variety, pada awalnya Soul dijadwalkan rilis pada Juni 2020. Namun akibat pandemi virus korona yang telah berlangsung sejak Maret, maka film ini ditunda hingga 20 November 2020. Tetapi setelah Universal memajukan tanggal perilisan film komedi animasi The Croods: A New Age dari 23 Desember menjadi 25 November, hal ini memperkuat alasan Soul dipindahkan ke Disney Plus.

Tidak seperti film Mulan yang dirilis di Disney Plus dengan biaya tambahan 30 USD, Soul akan dapat ditonton tanpa biaya tambahan bagi para pelanggannya. "Kami sangat senang untuk dapat merilis film Pixar, Soul yang spektakuler dan mengharukan kepada penonton langsung ke Disney Plus pada bulan Desember," kata Bob Chapek, CEO The Walt Disney Company, dikutip dari Variety (8/10/2020).

Selain itu, pemindahan perilisan Soul ini juga diakibatkan oleh penutupan teater Cineworld di Amerika Serikat. Beberapa hari lalu mereka mengumumkan bahwa mereka berencana untuk menutup sementara 536 studio di Amerika Serikat.

Film Soul sendiri merupakan film garapan duet sutradara Pete Docter (Monsters Inc., Up) dan Kemp Powers (One Night in Miami), serta dibintangi oleh Jamie Foxx, Tina Fey, Daveed Diggs, Sam Lavagnino, Phylicia Rashad, dam masih banyak lagi. Soul akan menceritakan tentang guru musik sekolah menengah yang bermimpi untuk menjadi pemain musik jazz. Namun sebelum mimpinya tercapai, ia mengalami kecelakaan yang menyebabkan jiwanya terpisah dari tubuhnya. Dia kemudian dibawa ke "You Seminar", di mana dia bekerja sama dengan '22' untuk mengembalikan jiwanya kembali ke tubuhnya di Bumi sebelum terlambat.

