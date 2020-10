JAKARTA - Presenter Sally Adelia yang juga merupakan member dari Girls Squad, menggelar acara pengajian jelang pernikahan pada Jumat, 9 Oktober 2020. Masih dengan melakukan penerapan protokol kesehatan, acara sakral tersebut diketahui hanya dihadiri oleh pihak keluarga dan digelar secara tertutup di JHL Solitaire Hotel, Serpong, Tangerang.

Kabar terkait prosesi pengajian jelang pernikahan tersebut diketahui melalui unggahan calon istri dari Bayu Murti di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, Sally terlihat tengah berpose menggunakan gaun berwarna kuning muda rancangan Ivan Gunawan.

Baca Juga:

Disebut Awet Muda karena Suami Kaya, Bunga Zainal Beri Jawaban Menohok

Gelar Pesta Pertunangan, Sally Adelia Terapkan Protokol COVID-19





"Allah SWT will give you more than you've expected," tulis Sally pada keterangan fotonya.

Sama seperti saat menggelar prosesi pertunangan, Sally diketahui juga tak mengundang rekan-rekannya dari Girl Squad. Bahkan acara pengajian tersebut diselenggarakan hanya dalam waktu 1 jam saja.

Sebagaimana diketahui, Sally Adelia dan Bayu Murti telah menggelar prosesi pertunangan pada 12 September 2020 lalu di Hotel Four Seasons Jakarta, bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-29. Rencananya, akad nikah antara Sally dan Bayu akan diselenggarakan dalam waktu dekat.

Saat Sally menggelar pengajian, sahabatnya yang tergabung dalam Girls Squad, yakni Nia Ramadhani diketahui tengah berada di Bali untuk berlibur. Sementara Jessica Iskandar kini memilih untuk menetap di Bali.

Kendati demikian, Jessica Iskandar nampak beberapa kali mengomentari postingan milik Sally Adelia. Ia bahkan turut mendoakan serta memuji kecantikan dari paras sang sahabat.

"Bahagia terus amin!!," tulis Jedar. "Selamat my sayang," tulis Jedar lagi.

(aln)