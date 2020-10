JAKARTA - Musisi Jack White baru saja tampil Sabtu lalu di Saturday Night Live. Pada malam itu ia tampil sebagai tribut atau penghormatannya kepada mendiang Eddie Van Halen dengan menggunakan gitar biru yang dirancang oleh rocker ikonik tersebut.

Dilansir melalui Variety (10/10/20), meskipun menggunakan gitar biru khas dari Van Halen, Jack White tidak membawakan lagu dari Van Halen.

Melainkan ia menampilkan medley dari lagu hits diantaranya lagu The White Stripes - Ball and Biscuit, Beyonce - Don't Hurt Yourself, dan Blind Willie Johnson - Jesus is Coming Soon.

"Saya tidak akan menghina bakat pria itu dengan mencoba memainkan salah satu lagunya", melalui postingan di Instagramnya beberapa jam sebelum pertunjukkan tersebut.

Dalam pertujukan tersebut, White menyanyikan lagu hit solonya di tahun 2014, Lazaretto dengan menggunakan gitar biru yang dirancang oleh Van Halen.

"Eddie sangat baik kepada saya dan memastikan bahwa gitar ini dibuat untuk saya sesuai spesifikasi saya,", ujar White.

Jack White telah masuk ke dunia musik sejak tahun 1997 melalui grup musiknya The White Stripes, lalu ia juga membuat proyek lain diantaranya The Raconteurs, The Upholsterers, dan The Dead Wheather. Eddie Van Halen sendiri telah meninggal dalam tenang pada Selasa lalu, 6 Oktober 2020, usai berjuang melawan penyakit kanker tenggorokkan selama bertahun-tahun. Eddie Van Halen meninggal dunia di usia ke 65 tahun dan meninggalkan sang istri, Janie Liszewski serta anak dari istri pertamanya Valerie Bertinelli, Wolfgang Van Halen.