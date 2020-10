LOS ANGELES - Marvel mengumumkan bahwa Tatiana Maslany akan memerankan She-Hulk. Kabar terbaru, Marvel sedang mencari dan akan melakukan casting untuk aktor yang akan memerankan karakter Bruce Banner muda.

Dilansir dari Movieweb, sebuah rumor baru mengklaim bahwa produksi sekarang sedang mencari aktor untuk memerankan Bruce Banner muda di acara She-Hulk. Kabarnya, mereka mencari aktor yang berusia sekitar 10 tahun, menunjukkan bahwa She-Hulk akan mengunjungi kembali masa kecil Jennifer dan hubungan keluarga awal.

Hal tersebut tampaknya memberikan petunjuk bahwa Bruce Banner dewasa akan tetap diperankan oleh Mark Ruffalo, namun belum ada konfirmasi dari Marvel mengenai keterlibatan Mark Ruffalo dalam serial Disney+ ini. Tetapi masuknya Banner sebagai seorang anak tentunya tidak menutup kemungkinan akan munculnya Ruffalo di beberapa episode, meskipun hanya sebagai cameo.

Melihat dari komik Marvel, She-Hulk akan berpusat pada Jennifer Walters yang diperankan oleh Tatiana Maslany yang merupakan pengacara dan sepupu Bruce Banner. Jennifer mendapatkan kekuatan Hulk setelah menerima transfusi darah dari Bruce. Namun, kekuatan Hulk Jennifer tidak sama seperti Bruce, karena Jennifer dapat mempertahankan sebagian besar kepribadian, kecerdasan, dan yang terpenting adalah pengendalian emosionalnya.

Terkait hal tersebut, detail plot cerita She-Hulk masih dirahasiakan sampai saat ini, namun kabarnya serial Disney+ ini akan memulai produksi awal tahun depan di Atlanta. Selain Maslany, Kat Cairo telah dikonfirmasi akan mengarahkan beberapa episode serial ini dan berperan sebagai showrunner She-Hulk.

She-Hulk sendiri adalah salah satu dari beberapa serial Marvel yang telah disiapkan Marvel untuk mengisi keseruan cerita superhero di platform streaming Disney+. Serial lain Marvel diantaranya The Falcon and the Winter Soldier yang akan tayang tahun depan, WandaVision yang kabarnya akan debut Desember 2020, Hawkeye, Ms. Marvel, Moon Knight, Loki, serta serial animasi What If? yang sedang dalam proses produksi.

(aln)