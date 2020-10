SEOUL - Aktor muda terkenal, Kim Ji Soo dikabarkan tengah bersiap untuk pindah ‘rumah’ setelah kontraknya dengan Plain TPC diketahui berakhir. Keyeast Entertainment kabarnya menjadi persinggahan baru Ji Soo.

Mengutip Naver, Selasa (6/10/2020), seorang orang dalam industri hiburan mengatakan kepada portal berita Ilgan Sports, Ji Soo baru-baru ini mengakhiri kontrak dengan agensinya, Plain TPC. Aktor yang dijuluki sebagai spesialis peran sad boy tersebut diketahui sudah bernaung dengan agensi Plain TPC sejak debut pada 2010.

Sang aktor muda siap bergabung dengan Keyeast Entertainment. Merespons kabar yang beredar, Keyeast mengabarkan sejauh ini mereka masih dalam tahap berdiskusi dengan Ji Soo.

“Diskusi kami mengenai apakah menandatangani kontrak eksklusif dengan Ji Soo berjalan positif,” bunyi pernyataan Keyeast, dikutip Allkpop.

Jika Ji Soo resmi bergabung dengan Keyeast, maka bintang Scarlet Heart Ryo tersebut akan bernaung di bawah rumah yang sama bersama Kim Eui-seong, Goa-seong, Kim Sae-byeok, Chae Jeong-an, Kang Han Na, dan Bora SISTAR.

Ji Soo saat ini masih sibuk merampungkan proyek drama When I was the Most Beautiful. Di drama ini, Ji Soo beradu akting bersama Ha Seok Jin dan Lim Soo Hyang.

